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Стивен Эй Смит назвал лучшего игрока НБА прямо сейчас

Стивен Эй Смит назвал лучшего игрока НБА прямо сейчас
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что звезда «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант по-прежнему остаётся лучшим игроком в НБА на данный момент.

«Кевин Дюрант остаётся лучшим, и если он в форме, то Яннис Адетокунбо может идти домой. Вы сидите здесь и много говорите, но вы просто забываете об этом. Кайри был вне игры, а Джеймс Харден играл на одной ноге… вы хорошо знаете, что Яннис не КейДи! Давайте теперь нажмём на тормоза! Яннис великолепен, он феноменален. Но он не Кевин Дюрант», — приводит слова Эй Смита Fadeaway World.

Ранее Смит заявил, что лицом Национальной баскетбольной ассоциации сейчас является звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, а не лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

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