Эксперт: Стефен Карри — по умолчанию лицо НБА. Он выигрывает, а Леброн нет
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Известный телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что лицом Национальной баскетбольной ассоицации сейчас является звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри а не лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.
«Моё мнение — это Стефен Карри, ведь этот парень побеждает, а Леброн – нет. Всё просто, этим и объясняется моя позиция. Леброн — это лицо НБА, если принять во внимание всё то, что он делает вне корта. Но сейчас я говорю конкретно о площадке. И у Стефа здесь большой успех. Огромное число фанатов приходят на арену, чтобы посмотреть шоу, которое устраивает этот парень. И всё это с его ростом! Дети смотрят на него и понимают, что и они способны на такое», — приводит слова Эй Смита издание NBC Sports.
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