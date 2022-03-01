«Милуоки» обыграл «Шарлотт», у Адетокунбо — дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 130:106.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо – 26 очков и 16 подборов. Бобби Портис же тоже заработал дабл-дабл (20 очков и 10 подборов). У «Шарлотт» выделился Ламело Болл, на его счету 24 очка.
В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «Федэкс Форум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 118:105.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Джа Морант, набравший 52 очка. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Лонни Уокер, у него 22 очка. Якоб Пёлтль же заработал дабл-дабл (16 очков и 10 подборов).
Также «Сакраменто Кингз» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» (131:110) – Шей Гилджес-Александер заработал дабл-дабл (37 очков и 10 передач), также у Де'Аарона Фокса 29 очков и 10 передач.
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