Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Милуоки» обыграл «Шарлотт», у Адетокунбо — дабл-дабл

«Милуоки» обыграл «Шарлотт», у Адетокунбо — дабл-дабл
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 130:106.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо – 26 очков и 16 подборов. Бобби Портис же тоже заработал дабл-дабл (20 очков и 10 подборов). У «Шарлотт» выделился Ламело Болл, на его счету 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
130 : 106
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Холидэй - 21, Портис - 20, Миддлтон - 19, Аллен - 11, Картер - 10, Адетокунбо - 7, Бембри - 6, Wigginton - 3, Нвора - 3, Ибака - 2, Мэттьюз - 2, Коннотон, Лопес, Мамукелашвили, Хилл
Шарлотт Хорнетс: Болл - 24, Розир - 17, Убре - 17, Бриджес - 14, Вашингтон - 13, Харрелл - 9, Джонс - 4, Мартин - 3, Пламли - 3, Тор - 2, Букнайт, Кулбока, Льюис, Макдэниелс, Ричардс, Хэйворд

В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «Федэкс Форум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Сан-Антонио Спёрс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 118:105.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Джа Морант, набравший 52 очка. Лучше всех у «Сан-Антонио» выступил Лонни Уокер, у него 22 очка. Якоб Пёлтль же заработал дабл-дабл (16 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
118 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Морант - 52, Мелтон - 15, Джонс - 13, Андерсон - 9, Бейн - 8, Кларк - 8, Джексон - 6, Адамс - 4, Тийе - 3, Альдама, Брукс, Калвер, Кончар, Пон, Терри, Тиллман, Уильямс
Сан-Антонио Спёрс: Уокер - 22, Мюррей - 21, Пёлтль - 16, Макдермотт - 14, Васселл - 10, Джонсон - 10, Коллинс - 6, Джонс - 4, Бэйтс-Диоп - 2, Кейкок, Ландейл, Лэнгфорд, Примо, Ричардсон, Уискэмп

Также «Сакраменто Кингз» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» (131:110) – Шей Гилджес-Александер заработал дабл-дабл (37 очков и 10 передач), также у Де'Аарона Фокса 29 очков и 10 передач.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2022, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
110 : 131
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Sarr - 12, Манн - 11, Крейчи - 10, Маледон - 9, Покушевски - 9, Базли - 8, Роби - 8, Waters III - 3, Уиггинс - 3, Гидди, Джером, Дорт, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
Сакраменто Кингз: Фокс - 29, Лайлз - 24, Барнс - 23, Дивинченцо - 14, Сабонис - 14, Митчелл - 13, Джонс - 6, Лэмб - 5, Холидэй - 3, Джексон, Дэвис, Кета, Лень, Мету, Харклесс, Холмс
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022