Ричард Джефферсон: поздравляю Деандре Джордана с тем, что выбрался из «Лейкерс»

Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон считает, что отчисление Деандре Джордана из «Лос-Анджелес Лейкерс» пойдёт центровому на пользу.

«Поздравляю Деандре Джордана с тем, что выбрался из «Лейкерс», — написал Джефферсон в своём «твиттере».

После 60 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 33 поражения.

Сообщается, что в услугах Джордана заинтересована «Филадельфия Сиксерс».

Джордан перешёл в «Лейкерс» в сентябре 2021 года, подписав с клубом однолетний контракт. В минувшем сезоне в составе «Бруклин Нетс» Деандре сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.