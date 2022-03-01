Ричард Джефферсон: поздравляю Деандре Джордана с тем, что выбрался из «Лейкерс»
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Бывший игрок НБА Ричард Джефферсон считает, что отчисление Деандре Джордана из «Лос-Анджелес Лейкерс» пойдёт центровому на пользу.
«Поздравляю Деандре Джордана с тем, что выбрался из «Лейкерс», — написал Джефферсон в своём «твиттере».
После 60 игр регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги «Лейкерс» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея 27 побед и 33 поражения.
Сообщается, что в услугах Джордана заинтересована «Филадельфия Сиксерс».
Джордан перешёл в «Лейкерс» в сентябре 2021 года, подписав с клубом однолетний контракт. В минувшем сезоне в составе «Бруклин Нетс» Деандре сыграл в 57 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем набирая 7,5 очка, 7,5 подбора и 1,6 передачи.
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