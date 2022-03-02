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Стив Керр отреагировал на третье поражение «Голден Стэйт» в четырёх последних матчах

Стив Керр отреагировал на третье поражение «Голден Стэйт» в четырёх последних матчах
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Я впервые почувствовал, что связь между нашими игроками разорвана, и это должно быть, скорее, исключением, чем правилом. Это для меня самое важное, если говорить о будущем. Я видел полное отсутствие связи во всём. Это даже не что-то осязаемое, речь о чувстве и энергии, коллективном духе. Мне не понравился настрой, с которым мы сегодня играли», — приводит слова Стива Керра ESPN.

Напомним, встреча завершилась со счётом 129:114 в пользу «Миннесоты». Значительный вклад в успех хозяев внёс Карл-Энтони Таунс – 39 очков. У «Голден Стэйт» выделился Стефен Карри, на его счету 34 очка.

Это поражение стало третьим для «Голден Стэйт» в последних четырёх матчах.

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