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Заявка России на проведение баскетбольного чемпионата Европы 2025 года приостановлена

Заявка России на проведение баскетбольного чемпионата Европы 2025 года приостановлена
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Исполнительный комитет ФИБА принял решение приостановить заявку России на проведение матчей баскетбольного чемпионата Европы в 2025 году. Напомним, в случае победы Россия приняла бы матчи в Москве и Перми.

Теперь на право принимать Евробаскет-2025 претендуют пять стран: Кипр, Финляндия, Венгрия, Латвия и Украина. ФИБА выберет четыре места проведения из данного списка.

Напомним, ранее ФИБА приняла решение отстранить все российские сборные и команды, включая баскетбол 3х3, от всех соревнований под эгидой организации.

Таким образом, клубы из Российской Федерации, а также национальная команда страны не смогут участвовать в международных турнирах. Отмечается, что ограничения действуют «до дальнейшего уведомления». Следующее заседание состоится 25 марта.

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