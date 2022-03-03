Источник: в составе пермской «Пармы» не осталось ни одного легионера

Белорусский центровой Артём Параховский покинул пермскую «Парму», сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Таким образом, в составе пермской команды не осталось легионеров. Как сообщает источник, жена игрока убедила его покинуть Россию.
Ранее сообщалось, что «Парму» покинул главный тренер Казис Максвитис, а также Адас Юшкявичюс и Эйгирдас Жукаускас. Кроме того, как сообщалось, американец Джеремайя Хилл уже покинул Пермь, а поляк Марсель Понитка и представитель Латвии Марекс Мейерис после выступлений за свои национальные команды не вернутся в Российскую Федерацию.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми 7 побед и 4 поражения. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.
- 3 марта 2022
-
20:16
-
19:53
-
18:51
-
17:41
-
16:47
-
15:51
-
14:48
-
13:46
-
12:31
-
12:06
-
10:42
-
09:34
-
08:37
-
07:23
-
06:40
-
00:32
- 2 марта 2022
-
23:42
-
22:47
-
21:58
-
20:25
-
19:52
-
18:29
-
17:15
-
16:55
-
15:11
-
14:51
-
14:36
-
13:42
-
12:54
-
12:18
-
11:31
-
10:52
-
09:43
-
08:55
-
08:01