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Источник: в составе пермской «Пармы» не осталось ни одного легионера

Источник: в составе пермской «Пармы» не осталось ни одного легионера
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Белорусский центровой Артём Параховский покинул пермскую «Парму», сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Таким образом, в составе пермской команды не осталось легионеров. Как сообщает источник, жена игрока убедила его покинуть Россию.

Ранее сообщалось, что «Парму» покинул главный тренер Казис Максвитис, а также Адас Юшкявичюс и Эйгирдас Жукаускас. Кроме того, как сообщалось, американец Джеремайя Хилл уже покинул Пермь, а поляк Марсель Понитка и представитель Латвии Марекс Мейерис после выступлений за свои национальные команды не вернутся в Российскую Федерацию.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Парма» после 11 сыгранных матчей занимает пятое место. В активе клуба из Перми 7 побед и 4 поражения. Возглавляет турнирную таблицу казанский УНИКС.

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