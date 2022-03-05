«Нельзя переходить границы». Главный тренер «Нью-Йорка» — об удалении Рэндла
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо прокомментировал удаление форварда команды Джулиуса Рэндла в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз». Рэндл был удалён в третьей четверти матча за стычку с игроком «Финикса» Кэмероном Джонсоном.
«Это была эмоциональная игра, но нельзя переходить границы. Ты должен знать, когда нужно остановиться. И никто из нас не идеален, все совершают ошибки, но мы должны помнить о дисциплине», — приводит слова Тибодо Newsday Sports.
Победу в этом матче одержали «Санз» со счётом 115:114.
Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал Джулиус Рэндл, набравший 25 очков. Лучше всех у «Финикса» выступил Кэмерон Джонсон, у него 38 очков. Кэмерон Пэйн заработал дабл-дабл (17 очков и 16 передач).
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