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Торнике Шенгелия покинул ЦСКА

Торнике Шенгелия покинул ЦСКА
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Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия покинул команду, сообщает официальный сайт ЦСКА. Стороны пришли к соглашению о расторжении контракта по инициативе баскетболиста.

Ожидается, что Шенгелия продолжит карьеру в итальянском «Виртусе».

В нынешнем сезоне Торнике принял участие в 14 матчах Евролиги, в которых в среднем набирал 13,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 2,6 передачи.

Торнике является капитаном национальной команды Грузии. До перехода в ЦСКА, который состоялся прошлым летом, он шесть лет играл за «Басконию» и помог выиграть чемпионат Испании — 2020 впервые за 10 лет. До «Басконии» Шенгелия выступал за «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз» в Национальной баскетбольной ассоциации. В общей сложности провёл более 40 матчей за несколько сезонов.

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