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«Даллас» обыграл «Юту», «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио»

«Даллас» обыграл «Юту», «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Антонио (США), в котором на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Сан-Антонио» со счётом 117:110.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Деджонте Мюррей – 26 очков и 10 подборов. У «Лейкерс» отличился Тэйлен Хортон-Такер, на его счету 18 очков. Расселл Уэстбрук заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
117 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 26, Пёлтль - 18, Ричардсон - 18, Джонсон - 13, Макдермотт - 11, Ландейл - 8, Джонс - 7, Лэнгфорд - 7, Примо - 6, Коллинс - 3, Steward, Бэйтс-Диоп, Васселл, Вудард, Кейкок, Уискэмп, Уокер
Лос-Анджелес Лейкерс: Хортон-Такер - 18, Монк - 17, Уэстбрук - 17, Энтони - 17, Ривз - 13, Ховард - 9, Джонсон - 7, Брэдли - 6, Огастин - 6, Ариза, Бэйзмор, Габриэль, Джеймс, Джонс, Дэвис, Нанн, Эллингтон

В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Ютой Джаз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 111:103.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 35 очков и 16 подборов. Лучше всех у «Юты» выступил Боян Богданович, у него 21 очко. Руди Гобер заработал дабл-дабл (12 очков и 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
111 : 103
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Даллас Маверикс: Дончич - 35, Динвидди - 23, Финни-Смит - 21, Пауэлл - 13, Клебер - 8, Баллок - 5, Грин - 4, Дав. Бертанс - 2, Wright, Брансон, Браун, Бёрк, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Хардуэй-младший
Юта Джаз: Богданович - 21, Кларксон - 19, Митчелл - 17, О'Нил - 13, Гобер - 12, Гэй - 8, Уайтсайд - 8, Конли - 3, Хаус - 2, Sneed, Азубуике, Александер-Уолкер, Батлер, Пэскелл, Форрест, Эрнангомес

Также «Миннесота Тимбервулвз» выиграла у «Портленд Трэйл Блэйзерс» (124:81).

НБА - регулярный чемпионат
08 марта 2022, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 81
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 27, Бисли - 19, Рид - 18, Маклафлин - 11, Окоги - 9, Макдэниелс - 8, Беверли - 6, Ноуэлл - 6, Лейман - 5, Принс - 5, Вандербилт - 4, Найт - 4, Больмаро - 2, Райт, Расселл, Эдвардс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Williams - 27, Джонсон - 14, Блевинс - 11, Уотфорд - 11, Харт - 6, Эллеби - 5, Маклемор - 3, Ойбанкс - 2, Браун - 1, Хьюз - 1, Бледсо, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс, Уинслоу
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