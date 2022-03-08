«Даллас» обыграл «Юту», «Лейкерс» уступили «Сан-Антонио»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Антонио (США), в котором на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Сан-Антонио» со счётом 117:110.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Деджонте Мюррей – 26 очков и 10 подборов. У «Лейкерс» отличился Тэйлен Хортон-Такер, на его счету 18 очков. Расселл Уэстбрук заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).
В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Ютой Джаз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 111:103.
Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 35 очков и 16 подборов. Лучше всех у «Юты» выступил Боян Богданович, у него 21 очко. Руди Гобер заработал дабл-дабл (12 очков и 13 подборов).
Также «Миннесота Тимбервулвз» выиграла у «Портленд Трэйл Блэйзерс» (124:81).
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