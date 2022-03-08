Грег Попович догнал Дона Нельсона по победам среди тренеров в регулярных чемпионатах
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Победа «Сан-Антонио Спёрс» в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (117:107) стала для главного тренера Грега Поповича 1335-й в регулярных чемпионатах НБА. 73-летний специалист на данный момент делит с Доном Нельсоном первое место в истории лиги.
Грег Попович достиг этого результата по победам за 2028 матчей, Нельсону понадобилось 2398 игр.
Попович начал работу в качестве главного тренера «Сан-Антонио» в 1996 году. За свою карьеру американский специалист пять раз становился победителем НБА с «Сан-Антонио» и трижды признавался тренером года.
Недавно Попович стал первым тренером в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который одержал в сумме 1500 побед в матчах регулярного чемпионата и плей-офф.
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