Стив Керр рассказал, кому бы он отдал приз MVP в этом году

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич должен получить приз MVP в этом году.

Напомним, cегодня ночью «Голден Стэйт» уступил на выезде «Денверу» со счётом 124:131. Очередной трипл-дабл на свой счёт записал лидер хозяев Никола Йокич (32 очка, 15 подборов, 12 передач). В составе «воинов» самым результативным оказался Джордан Пул, который также набрал 32 очка. Стоит отметить, что в матче не принимали участие Стефен Карри и Клей Томпсон.

«Отдал бы приз MVP Николе Йокичу. Сегодня он был великолепен. Он делает всех своих партнёров по команде лучше, он усложняет защиту и ведёт игру в таком лёгком темпе», – сказал Керр на пресс-конференции после матча.