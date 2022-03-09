Грег Попович: раньше я зачарованно наблюдал за Джорданом, а теперь — за Леброном

Главный тренер клуба «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о сходствах между легендарным Майклом Джорданом и лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.



«Я вспоминаю, как впервые пришёл в лигу в 80-х годах в качестве помощника тренера. Я буквально зачарованно наблюдал за Майклом на корте. А теперь я смотрю за Леброном, и чувства те же», — сказал Попович на пресс-конференции.



Напомним, «Сан-Антонио» победил «Лос-Анджелес» со счётом 117:110. Значительный вклад в успех хозяев внёс Деджонте Мюррей – 26 очков и 10 подборов. У «Лейкерс» отличился Тэйлен Хортон-Такер, на его счету 18 очков. Расселл Уэстбрук заработал дабл-дабл (17 очков и 10 подборов). Леброн во встрече участия не принимал.

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