Швед и Хезонья вошли в символическую пятёрку игровой недели Единой лиги ВТБ
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Единая лига ВТБ назвала символическую пятёрку прошедшей игровой недели. В неё вошли Алексей Швед, Никола Милутинов (оба – ЦСКА), Марио Хезонья (УНИКС), Эррик Макколлум («Локомотив-Кубань») и Андрей Зубков («Зенит»).
У Шведа получился лучший матч за всё время выступления в ЦСКА: 32 очка при 12 из 20 с игры, 8 передач, 6 подборов и 37 баллов за эффективность действий, а Марио Хезонья стал первым игроком УНИКСа, сумевшим оформить трипл-дабл за всю историю выступлений казанского клуба в Единой лиге ВТБ. Хорватский форвард провёл на паркете чуть больше 30 минут в матче с «Цмоки-Минск» и отметился статистикой в 25 очков, 12 подборов, 12 передач.
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