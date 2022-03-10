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Трипл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

Трипл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Хьюстоне (США), в котором на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Хьюстон» в овертайме со счётом 139:130.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Джелен Грин – 32 очка. Алперен Шенгюн же заработал дабл-дабл (18 очков и 15 подборов). У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук, на его счету 27 очков. Леброн Джеймс же заработал трипл-дабл (20 очков, 14 подборов и 11 передач).

В параллельном матче в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» провёл игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 124:115.

Самым результативным игроком у «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка и 12 подборов. Бобби Портис тоже заработал дабл-дабл (23 очка и 15 подборов). Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 27 очков и 11 передач.

Также «Финикс Санз» одолел «Майами Хит» (111:90), «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Миннесоте Тимбервулвз» (102:132) и «Орландо Мэджик» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» (108:102).

НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
139 : 130
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 32, Кристофер - 21, Шенгюн - 21, Мартин - 17, Гордон - 15, Шрёдер - 12, Портер - 10, Мэтьюз - 7, Нваба - 4, Queen, Вуд, Гаруба, Никс, Тэйт, Уолл, Фернанду
Лос-Анджелес Лейкерс: Уэстбрук - 30, Джеймс - 23, Монк - 20, Ривз - 17, Огастин - 16, Энтони - 13, Брэдли - 5, Джонсон - 5, Габриэль - 1, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Дэвис, Нанн, Ховард, Хортон-Такер, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
90 : 111
Финикс Санз
Финикс
Майами Хит: Робинсон - 22, Адебайо - 17, Хироу - 17, Такер - 9, Юртсевен - 7, Винсент - 5, Лоури - 5, Оладипо - 4, Дедмон - 2, Мартин - 2, Smart, Батлер, Гай, Моррис, Страс, Хайсмит, Хаслем
Финикс Санз: Букер - 23, Бриджес - 21, Эйтон - 19, Краудер - 11, Макги - 11, Пэйн - 11, Шамет - 8, Холидей - 5, Бийомбо - 2, Джонсон, Камински, Крэйг, Пол, Пэйтон, Уэйнрайт, Шарич
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
102 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Нью-Орлеан Пеликанс: Макколлум - 32, Валанчюнас - 30, Джонс - 15, Альварадо - 7, Грэм - 7, Хэйс - 7, Мёрфи - 4, Джонсон, Ингрэм, Кларк, Льюис, Маршалл, Нэнс, Снелл, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
Орландо Мэджик: Энтони - 19, Харрис - 16, Вагнер - 15, Росс - 14, Картер - 13, Бамба - 9, Вагнер - 9, Океке - 9, Саггс - 2, Хэмптон - 2, Айзек, Бол, Браздейкис, Лопес, Скофилд, Фульц
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 115
Атланта Хоукс
Атланта
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 43, Миддлтон - 23, Портис - 23, Аллен - 11, Холидэй - 11, Мэттьюз - 4, Нвора - 4, Картер - 3, Ибака - 2, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Коннотон, Лопес, Мамукелашвили, Хилл
Атланта Хоукс: Янг - 27, Хантер - 17, Хаертер - 16, Галлинари - 14, Оконгву - 13, Капела - 11, Богданович - 9, Л. Уильямс - 6, Коллинс - 2, Джонсон, Дьенг, Купер, Луваву-Кабарро, Мэйс, Нокс, Райт
НБА - регулярный чемпионат
10 марта 2022, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
132 : 102
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Бисли - 33, Принс - 17, Эдвардс - 16, Таунс - 13, Макдэниелс - 12, Рид - 12, Ноуэлл - 6, Расселл - 6, Найт - 5, Окоги - 5, Лейман - 4, Маклафлин - 3, Беверли, Больмаро, Вандербилт, Райт
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 25, Роби - 15, Базли - 14, Маледон - 12, Покушевски - 11, Крейчи - 9, Waters III - 8, Гилджес-Александер - 8, Sarr, Гидди, Джером, Дорт, Манн, Мускала, Робинсон-Эрл, Уильямс, Фэйворс
Комментарии
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