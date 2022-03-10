Трипл-дабл Леброна не помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Хьюстоне (США), в котором на стадионе «Тойота-центр» «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Хьюстон» в овертайме со счётом 139:130.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Джелен Грин – 32 очка. Алперен Шенгюн же заработал дабл-дабл (18 очков и 15 подборов). У «Лейкерс» выделился Расселл Уэстбрук, на его счету 27 очков. Леброн Джеймс же заработал трипл-дабл (20 очков, 14 подборов и 11 передач).
В параллельном матче в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» провёл игру с «Атлантой Хоукс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 124:115.
Самым результативным игроком у «Милуоки» стал Яннис Адетокунбо, набравший 43 очка и 12 подборов. Бобби Портис тоже заработал дабл-дабл (23 очка и 15 подборов). Лучше всех у «Атланты» выступил Трей Янг, у него 27 очков и 11 передач.
Также «Финикс Санз» одолел «Майами Хит» (111:90), «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Миннесоте Тимбервулвз» (102:132) и «Орландо Мэджик» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» (108:102).
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