Дюрант рассказал, что поможет Симмонсу справиться с давлением трибун в Филадельфии

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался по поводу негативной реакции на новичка Бена Симмонса со стороны болельщиков в Филадельфии, где его команда проведёт следующий матч.

«Парень зарабатывает $ 40 млн в год. Он способен потерпеть негодование фанатов пару часов. Уверен, что у Бена такой подход», — приводит слова Дюранта New York Daily News.

«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Ожидается, что испытывающий проблемы со спиной австралиец пока не выйдет на площадку. Симмонс в этом сезоне ещё не провёл ни одной встречи.



Матч «Филадельфии» и «Бруклина» состоится 11 марта. Начало — в 3:30 мск.