Дюрант рассказал, что поможет Симмонсу справиться с давлением трибун в Филадельфии
Поделиться
Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался по поводу негативной реакции на новичка Бена Симмонса со стороны болельщиков в Филадельфии, где его команда проведёт следующий матч.
«Парень зарабатывает $ 40 млн в год. Он способен потерпеть негодование фанатов пару часов. Уверен, что у Бена такой подход», — приводит слова Дюранта New York Daily News.
«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Ожидается, что испытывающий проблемы со спиной австралиец пока не выйдет на площадку. Симмонс в этом сезоне ещё не провёл ни одной встречи.
Матч «Филадельфии» и «Бруклина» состоится 11 марта. Начало — в 3:30 мск.
Комментарии
- 10 марта 2022
-
12:02
-
10:48
-
09:44
-
09:07
-
07:43
-
07:17
-
05:30
- 9 марта 2022
-
23:50
-
23:05
-
21:47
-
21:06
-
19:56
-
18:52
-
17:57
-
16:40
-
15:32
-
14:33
-
13:32
-
12:24
-
11:24
-
10:30
-
10:00
-
08:35
-
06:55
-
00:49
-
00:24
- 8 марта 2022
-
23:44
-
22:11
-
20:46
-
19:49
-
19:02
-
18:22
-
17:53
-
16:48
-
16:00
Партнерский контент