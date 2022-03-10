Инсайдер: в «Бруклине» уверены, что в какой-то момент Ирвинг сможет играть во всех матчах

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Бруклин Нетс» рассчитывает на скорое разрешение на участие во всех матчах команды для звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга.



«В «Бруклине» с оптимизмом рассматривают ситуацию с Кайри Ирвингом. У них присутствует даже не оптимизм, а уверенность в том, что в какой-то момент Кайри сможет играть во всех матчах», — приводит слова Эдриана Войнаровски Fadeaway World.



Напомним, Ирвингу до сих пор не разрешают принимать участие в домашних матчах команды из-за коронавирусных ограничений, введённых властями Нью-Йорка.



В конце февраля сообщалось, что в Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей, что должно позволить Ирвингу играть в домашних матчах команды.