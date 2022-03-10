Инсайдер: в «Бруклине» уверены, что в какой-то момент Ирвинг сможет играть во всех матчах
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что «Бруклин Нетс» рассчитывает на скорое разрешение на участие во всех матчах команды для звёздного разыгрывающего Кайри Ирвинга.
«В «Бруклине» с оптимизмом рассматривают ситуацию с Кайри Ирвингом. У них присутствует даже не оптимизм, а уверенность в том, что в какой-то момент Кайри сможет играть во всех матчах», — приводит слова Эдриана Войнаровски Fadeaway World.
Напомним, Ирвингу до сих пор не разрешают принимать участие в домашних матчах команды из-за коронавирусных ограничений, введённых властями Нью-Йорка.
В конце февраля сообщалось, что в Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей, что должно позволить Ирвингу играть в домашних матчах команды.
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