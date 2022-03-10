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Бен Симмонс летом сменил номер телефона, чтобы не отвечать на звонки игроков «Сиксерс»

Бен Симмонс летом сменил номер телефона, чтобы не отвечать на звонки игроков «Сиксерс»
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Форвард «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин сообщил, что разыгрывающий Бен Симмонс летом сменил номер телефона, не сообщив об этом никому из команды.

«Мы все пытались связаться с ним летом. Думаю, он сменил номер телефона. Но мне удалось достучаться до него по личным каналам, после чего я сказал ему, что мы можем всё изменить. Достаточно было просто сесть и поговорить. Я отправил ему пару сообщений. Но с тех пор ничего не было слышно. Я говорил с Эмбиидом, Тобиасом Харрисом. Я говорил с большинством ребят из команды летом, но так и не получал ответа от Бена», — рассказал Дэнни Грин в подкасте The Ryen Russillo Podcast.

«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Симмонс в этом сезоне ещё не провёл ни одной встречи.

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