Бен Симмонс летом сменил номер телефона, чтобы не отвечать на звонки игроков «Сиксерс»

Форвард «Филадельфии Сиксерс» Дэнни Грин сообщил, что разыгрывающий Бен Симмонс летом сменил номер телефона, не сообщив об этом никому из команды.
«Мы все пытались связаться с ним летом. Думаю, он сменил номер телефона. Но мне удалось достучаться до него по личным каналам, после чего я сказал ему, что мы можем всё изменить. Достаточно было просто сесть и поговорить. Я отправил ему пару сообщений. Но с тех пор ничего не было слышно. Я говорил с Эмбиидом, Тобиасом Харрисом. Я говорил с большинством ребят из команды летом, но так и не получал ответа от Бена», — рассказал Дэнни Грин в подкасте The Ryen Russillo Podcast.
«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Симмонс в этом сезоне ещё не провёл ни одной встречи.
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