Дюрант: почему мы сравниваем Леброна и Джордана, будто они будут играть друг против друга?

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о споре, кто является величайшим игроком в истории НБА — Леброн Джеймс или Майкл Джордан.



«Майкл Джордан никогда не стал бы играть против Леброна во время матча. Думаю, то же самое можно сказать и о самом Леброне. Нет ничего, что можно было бы сравнить с тем, что сделал Майкл Джордан. Это было нечто новое, иное. Они оба являются олицетворением того, что до них никто не видел. Они оба уникальные и у обоих есть свои области величия.



Почему мы постоянно сравниваем этих парней, будто они собираются играть друг против друга? Посмотрите, что они смогли сделать, не сравнивая. Они невероятные. Это за пределами игры в баскетбол. Мне доводилось слышать, как люди говорят: «Да ты Леброн в своём деле». Так что он тоже на этом уровне», — приводит слова Дюранта Clutch Points.