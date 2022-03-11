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Евролига. «Реал» в овертайме обыграл «Милан», «Црвена Звезда» оказалась сильнее «Маккаби»

Евролига. «Реал» в овертайме обыграл «Милан», «Црвена Звезда» оказалась сильнее «Маккаби»
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Сербская «Црвена Звезда» на домашнем паркете переиграла израильский «Маккаби» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 15 очков. В составе гостей площадки 24 очка на свой счёт записал Джеймс Нанналли.

В другом матче игрового дня испанская «Баскония» на выезде победила французский АСВЕЛ. Встреча проходила в Виллербане (Франция) и завершилась со счётом 72:69 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алек Питерс, набравший 17 очков. В составе хозяев паркета 16 очков набрал Поль Лякомб.

В ещё одном матче игрового дня немецкая «Альба» дома переиграла «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 90:75 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 27 очков. В составе гостей площадки 19 очков на свой счёт записал Александар Везенков.

В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» на домашнем паркете в овертайме переиграл «Олимпию Милан». Встреча завершилась со счётом 92:88. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 20 очков. В составе гостей площадки 21 очко на свой счёт записал Девон Холл.

Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
10 марта 2022, четверг. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
84 : 77
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Црвена Звезда: Калинич - 15, Уолтерс - 12, Холлинс - 11, Добрич - 10, Кузмич - 8, Иванович - 7, Митрович - 6, Давидовац - 5, Уайт - 5, Лазич - 3, Лазаревич - 2, Симонович
Маккаби Тель-Авив: Нанналли - 24, Уилбекин - 14, Деррик Уильямс - 13, Жижич - 10, ДиБартоломео - 6, Рейнольдс - 4, Эванс - 4, Томас - 2, Зив, Калояро, Коэн, Соркин
Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
10 марта 2022, четверг. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
69 : 72
Баскония
Витория, Испания
АСВЕЛ: Лякомб - 16, Лайти - 11, Вембаньяма - 9, Стразель - 9, Адетокунбо - 8, Гист - 6, Дьо - 5, Осетковски - 3, Найт - 2, Ховард
Баскония: Питерс - 17, Болдуин - 14, Костелло - 13, Фонтеккио - 12, Маринкович - 5, Эноч - 5, Гедрайтис - 4, Райэсте - 2, Баррера, Грейнджер, Куруцс, Седекерскис
Евролига. Регулярный чемпионат. 27-й тур
10 марта 2022, четверг. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
90 : 75
Олимпиакос
Пирей, Греция
Альба: Ло - 27, Смит - 15, Да Силва - 10, Ламмерс - 8, Тиман - 6, Блатт - 5, Делов - 5, Сикма - 5, Шнайдер - 5, Кумадже - 4, Маттиссек, Никич
Олимпиакос: Везенков - 19, Мартин - 17, Дорси - 11, Фалль - 8, Слукас - 6, Маккиссик - 4, Принтезис - 3, Уолкап - 3, Жан-Шарль - 2, Папаниколау - 2, Ларенцакис, Эйси
Евролига. Регулярный чемпионат. 28-й тур
10 марта 2022, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
92 : 88
ОТ
Олимпия Милан
Милан, Италия
Реал Мадрид: Льюль - 20, Ябуселе - 16, Дек - 15, Уильямс-Госс - 12, Эртель - 8, Тавареш - 6, Пуарье - 4, Томпкинс - 4, Абальде - 3, Фернандес - 2, Ханга - 2, Рэндольф
Олимпия Милан: Холл - 21, Мелли - 18, Дэниелс - 10, Альвити - 8, Дилэйни - 8, Хайнс - 8, Митоглу - 6, Грант - 5, Риччи - 2, Тарчевски - 2, Бальдассо, Бентил
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