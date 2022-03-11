Евролига. «Реал» в овертайме обыграл «Милан», «Црвена Звезда» оказалась сильнее «Маккаби»

Сербская «Црвена Звезда» на домашнем паркете переиграла израильский «Маккаби» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча проходила в Белграде и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:77. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Калинич, набравший 15 очков. В составе гостей площадки 24 очка на свой счёт записал Джеймс Нанналли.



В другом матче игрового дня испанская «Баскония» на выезде победила французский АСВЕЛ. Встреча проходила в Виллербане (Франция) и завершилась со счётом 72:69 в пользу гостей паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алек Питерс, набравший 17 очков. В составе хозяев паркета 16 очков набрал Поль Лякомб.



В ещё одном матче игрового дня немецкая «Альба» дома переиграла «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 90:75 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Маодо Ло, набравший 27 очков. В составе гостей площадки 19 очков на свой счёт записал Александар Везенков.



В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» на домашнем паркете в овертайме переиграл «Олимпию Милан». Встреча завершилась со счётом 92:88. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Серхио Льюль, набравший 20 очков. В составе гостей площадки 21 очко на свой счёт записал Девон Холл.