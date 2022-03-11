Перкинс назвал новичка, который станет участником Матча звёзд НБА в ближайшие три года

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс уверен, что новобранец «Голден Стэйт Уорриорз» Жонатан Куминга станет участником Матча звёзд НБА в ближайшие три года.



«Куминга станет участником Матча звёзд НБА в ближайшие три года. Потолок этого молодого человека пугающе высок», — написал Кендрик Перкинс на своей странице в «твиттере».



Жонатан Куминга был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» под седьмым номером на драфте НБА в 2021 году. В нынешнем сезоне 19-летний форвард принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 9,0 очка, совершая 3,0 подбора и отдавая 0,8 результативной передачи.



«Уорриорз» в нынешнем сезоне занимают третью позицию в таблице Западной конференции, имея в своём активе 45 побед и 22 поражения.