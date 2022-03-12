ЦСКА подписал контракт с американским разыгрывающим

Американский разыгрывающий Каспер Уэйр подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает официальный сайт команды. Уэйр перешёл в московский клуб из красноярского «Енисея». Соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.



В послужном списке Каспера чемпионские титулы во Франции и Австралии, девять матчей в НБА в составе «Филадельфии» (5,3 очка, 1,1 передачи), выступления в Германии, Китае и Польше. В Единой лиге ВТБ за «Енисей» Уэйр провёл 13 матчей со средними показателями 16,3 очка, 2,3 подбора, 3,8 передачи.



«Прежде всего хочу поблагодарить «Енисей». Там я проводил отличный сезон, меня приняли с распростёртыми объятиями, товарищи по команде, руководство, тренеры очень хорошо ко мне относились, и я сохранил к ним тёплые чувства. Сейчас я счастлив, что представилась возможность играть за ЦСКА, восхищён, что могу защищать цвета клуба с такой историей. Хочу как можно скорее включиться в работу», — прокомментировал свой переход Уэйр.