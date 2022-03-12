Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс приступил к лёгким тренировкам на площадке, сообщает New York Post. Как сообщает источник, у Симмонса есть проблемы со спиной, он проходит курс восстановления. Следующим этапом для игрока станут тренировки в формате «один на один».
«Бруклин» обменял защитника Джеймса Хардена и тяжёлого форварда Пола Миллсэпа в «Филадельфию» на Симмонса и Сета Карри, а также центрового Андре Драммонда. Ожидается, что испытывающий проблемы со спиной австралиец пока не выйдет на площадку.
Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне НБА. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставил «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку.
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