Женский УГМК прервал рекордную серию из 73 побед в чемпионате России

В матче регулярного чемпионата женской Премьер-лиги МБА на своей площадке обыграла УГМК со счётом 68:58 (20:14, 18:17, 21:12, 9:15). Таким образом, прервалась победная серия УГМК в чемпионате России, насчитывающая 73 матча.

Поражение стало первым для УГМК в нынешнем сезоне: в Евролиге и Премьер-лиге «лисицы» победили до этого во всех 34 встречах.

Победа над действующим чемпионом России и Евролиги стала для столичной команды первой в истории клуба. До этого команды встречались 20 раз и во всех играх сильнее был клуб из Екатеринбурга.

УГМК занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 41 очко. МБА идёт на третьем месте — 35.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».