Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Женский УГМК прервал рекордную серию из 73 побед в чемпионате России

Женский УГМК прервал рекордную серию из 73 побед в чемпионате России
Комментарии

В матче регулярного чемпионата женской Премьер-лиги МБА на своей площадке обыграла УГМК со счётом 68:58 (20:14, 18:17, 21:12, 9:15). Таким образом, прервалась победная серия УГМК в чемпионате России, насчитывающая 73 матча.

Поражение стало первым для УГМК в нынешнем сезоне: в Евролиге и Премьер-лиге «лисицы» победили до этого во всех 34 встречах.

Победа над действующим чемпионом России и Евролиги стала для столичной команды первой в истории клуба. До этого команды встречались 20 раз и во всех играх сильнее был клуб из Екатеринбурга.

УГМК занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата, имея в своём активе 41 очко. МБА идёт на третьем месте — 35.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022