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60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Орландо»

60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 150:108.

Значительный вклад в успех гостей внёс Кайри Ирвинг – 60 очков и 12 передач. Николас Клэкстон же заработал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). У «Орландо» выделился Коул Энтони, на его счету 19 очков. Мориц Вагнер же заработал дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
108 : 150
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Энтони - 19, Картер - 18, Вагнер - 17, Вагнер - 16, Океке - 9, Бамба - 8, Хэмптон - 6, Браздейкис - 5, Фульц - 5, Скофилд - 3, Росс - 2, Айзек, Бол, Лопес, Саггс, Харрис
Бруклин Нетс: Ирвинг - 60, Дюрант - 19, Миллз - 15, Эдвардс - 14, Клэкстон - 12, Браун - 10, Драммонд - 10, Джонсон - 6, Гриффин - 4, Горан Драгич, Дюк, Карри, Олдридж, Симмонс, Томас, Харрис, Шарп

В параллельном матче в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» провела игру с «Мемфис Гриззлиз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 135:102.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Десмонд Бейн, набравший 21 очко. Стивен Адамс же заработал дабл-дабл (13 очков и 13 подборов). Лучше всех у «Индианы» выступил Джален Смит, у него 15 очков.

НБА - регулярный чемпионат
16 марта 2022, среда. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
102 : 135
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Индиана Пэйсерс: Смит - 15, Taylor - 14, Хилд - 14, Вашингтон - 13, Брогдон - 12, Джексон - 9, Бриссетт - 7, Stephenson - 5, Дуарте - 5, Sykes - 4, Халибёртон - 4, Битадзе, Макконнелл, Рубио, Тёрнер, Уоррен
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джексон - 19, Мелтон - 18, Адамс - 13, Кларк - 13, Уильямс - 11, Брукс - 10, Кончар - 9, Джонс - 8, Тиллман - 5, Андерсон - 4, Калвер - 4, Альдама, Морант, Пон, Терри, Тийе
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