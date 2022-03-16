60 очков Ирвинга помогли «Бруклину» обыграть «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Бруклин Нетс». Победу в нём одержал «Бруклин» со счётом 150:108.



Значительный вклад в успех гостей внёс Кайри Ирвинг – 60 очков и 12 передач. Николас Клэкстон же заработал дабл-дабл (12 очков и 10 подборов). У «Орландо» выделился Коул Энтони, на его счету 19 очков. Мориц Вагнер же заработал дабл-дабл (17 очков и 11 подборов).

В параллельном матче в Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» «Индиана Пэйсерс» провела игру с «Мемфис Гриззлиз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 135:102.



Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Десмонд Бейн, набравший 21 очко. Стивен Адамс же заработал дабл-дабл (13 очков и 13 подборов). Лучше всех у «Индианы» выступил Джален Смит, у него 15 очков.