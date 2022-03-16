В «Нью-Йорке» определились с будущим Тома Тибодо

«Нью-Йорк Никс» не собирается прекращать сотрудничество с главным тренером команды Томом Тибодо, сообщает Bleacher Report.

Несмотря на неудачный сезон, руководство клуба не собирается отправлять в отставку 64-летнего специалиста.

Напомним, Тибодо был признан лучшим тренером года в прошлом сезоне. Он привёл «Нью-Йорк Никс» к первому плей-офф за 8 лет. В сезоне-2010/2011 Тибодо также стал обладателем этой награды во время работы в «Чикаго Буллз».

После 68 игр регулярного чемпионата «Нью-Йорк» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 28 побед и 48 поражений. В последней встрече подопечные Тибодо уступили «Бруклин Нетс» со счётом 107:110.

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