Эмбиид: хочу выиграть несколько наград MVP

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид признался, что хочет до конца карьеры несколько раз выиграть награду самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА. При этом Эмбиид отметил, что важнее награды MVP для него является чемпионский титул в НБА.



«Победа в чемпионате имеет для меня самое большое значение, так что даже если я не стану самым ценным игроком сезона, то предпочту выиграть чемпионат. Так будет даже лучше. Но, конечно, у каждого спортсмена есть эго. Я хочу выиграть несколько наград MVP и несколько наград лучшему игроку оборонительного плана. Было бы здорово выиграть обе эти награды, причём в один год», — рассказал Джоэл Эмбиид в подкасте Дрэймонда Грина.



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