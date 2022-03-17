«Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Жальгирис» в Евролиге
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Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Жальгирис» играл с «Анадолу Эфесом». Встреча прошла на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась со счётом 85:71 (23:19, 18:11, 24:10, 20:31) в пользу турецкой команды.
Самым результативным в составе победителей стал Василие Мицич, записавший на свой счёт 18 очков. Лучшую результативность в составе «Жальгириса» продемонстрировал американский центровой Тайлер Кавано, на счету которого 22 очка.
В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» примет АСВЕЛ. Встреча состоится 23 марта и начнётся в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» 22 марта сыграет с «Реалом». Начало — в 20:30 мск.
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Евролига. Регулярный чемпионат. 29-й тур
17 марта 2022, четверг. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
71 : 85
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Жальгирис: Кавано - 22, Милакнис - 13, Небо - 12, Гиффей - 6, Улановас - 6, Лекавичюс - 5, Уэбстер - 3, Блажевич - 2, Стрелниекс - 2, Лукошюнас, Миниотас, Янкунас
Анадолу Эфес: Мицич - 20, Бьёбуа - 15, Пляйсс - 12, Данстон - 11, Ларкин - 10, Морман - 8, Брайант - 6, Андерсон - 3, Гази, Петрушев, Синглтон, Тунджер
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