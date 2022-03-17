«Анадолу Эфес» на выезде обыграл «Жальгирис» в Евролиге

Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Жальгирис» играл с «Анадолу Эфесом». Встреча прошла на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась со счётом 85:71 (23:19, 18:11, 24:10, 20:31) в пользу турецкой команды.



Самым результативным в составе победителей стал Василие Мицич, записавший на свой счёт 18 очков. Лучшую результативность в составе «Жальгириса» продемонстрировал американский центровой Тайлер Кавано, на счету которого 22 очка.



В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Жальгирис» примет АСВЕЛ. Встреча состоится 23 марта и начнётся в 21:00 мск. «Анадолу Эфес» 22 марта сыграет с «Реалом». Начало — в 20:30 мск.



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