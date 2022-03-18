Названо примерное время возвращения травмированного Стефена Карри

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри восстановится к началу плей-офф. Об этом сообщает ESPN US, ссылаясь на свои источники.



Карри получил травму голеностопа во время матча регулярного чемпионата НБА с «Босток Селтикс». Вскоре стало известно, что игрок растянул связку стопы, избежав серьёзного повреждения.



Сообщается, что в настоящее время «Голден Стэйт» проводит консультации с Ричардом Феркелем — известным врачом, специализирующимся на травмах ног.



Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 8 раз принимал участие в Матче звёзд НБА и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании.

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