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Трипл-дабл Уэстбрука принёс «Лейкерс» победу над «Торонто». «Бруклин» обыграл «Портленд»

Трипл-дабл Уэстбрука принёс «Лейкерс» победу над «Торонто». «Бруклин» обыграл «Портленд»
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:123 после овертайма, благодаря чему им удалось прервать трехматчевую серию поражений.

В составе «Лейкерс» самый значительный вклад в победу внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 36 очков, 9 подборов и 7 передач. Трипл-даблом отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук – 22 очка, 10 подборов и 10 передач.

Наибольшая результативность среди игроков «Торонто» у лёгкого форварда Скотти Барнса – 31 очко, 16 подборов и 6 передач.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
123 : 128
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Трент-мл. - 23, Ванвлит - 20, Ачиува - 18, Сиакам - 17, Буше - 6, Бэнтон - 3, Янг - 3, Берч - 2, Ануноби, Бонга, Брукс, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Уэстбрук - 22, Габриэль - 17, Брэдли - 14, Ривз - 10, Монк - 9, Огастин - 9, Ховард - 7, Джонсон - 4, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Дэвис, Нанн, Хортон-Такер, Эллингтон, Энтони

В параллельно матче «Бруклин Нетс» на домашнем паркете со счётом 128:123 обыграл «Портленд Трэйл Блейзерс» благодаря 38 очкам, 6 подборам и 6 передачам лёгкого форварда Кевина Дюранта.

НБА - регулярный чемпионат
19 марта 2022, суббота. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
128 : 123
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Бруклин Нетс: Дюрант - 38, Карри - 27, Браун - 17, Драммонд - 17, Томас - 11, Горан Драгич - 9, Клэкстон - 7, Джонсон - 2, Гриффин, Дюк, Ирвинг, Миллз, Олдридж, Симмонс, Харрис, Шарп, Эдвардс
Портленд Трэйл Блэйзерс: Харт - 25, Williams - 24, Ойбанкс - 18, Маклемор - 17, Уинслоу - 15, Эллеби - 10, Уотфорд - 8, Данн - 6, Блевинс, Бледсо, Браун, Джонсон, Инглс, Лиллард, Литтл, Лозада, Нуркич, Саймонс, Хьюз
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