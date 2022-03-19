Трипл-дабл Уэстбрука принёс «Лейкерс» победу над «Торонто». «Бруклин» обыграл «Портленд»

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 128:123 после овертайма, благодаря чему им удалось прервать трехматчевую серию поражений.
В составе «Лейкерс» самый значительный вклад в победу внёс лёгкий форвард Леброн Джеймс, на счету которого 36 очков, 9 подборов и 7 передач. Трипл-даблом отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук – 22 очка, 10 подборов и 10 передач.
Наибольшая результативность среди игроков «Торонто» у лёгкого форварда Скотти Барнса – 31 очко, 16 подборов и 6 передач.
В параллельно матче «Бруклин Нетс» на домашнем паркете со счётом 128:123 обыграл «Портленд Трэйл Блейзерс» благодаря 38 очкам, 6 подборам и 6 передачам лёгкого форварда Кевина Дюранта.
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