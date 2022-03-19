Возвращение Джеймса Уайзмена снова откладывается
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Центровой «Голден Стэйт Уорриорз» Джеймс Уайзмен не сможет вернуться на паркет в ближайшее время, сообщает The Athletic. Как сообщает источник, баскетболист столкнулся с отёком правого колена.
Ранее «Голден Стэйт» отправил Уайзмена в G-лигу. Однако из-за новых проблем со здоровьем он временно прекратит выступление в фарм-клубе.
Ожидалось, что Уайзмен может вернуться на паркет в начале сезона, однако в середине декабря ему потребовалась ещё одна операция.
Джеймс был выбран под вторым пиком драфта НБА 2020 года. Центровой отыграл 39 матчей (27 в старте), набирая 11,5 очка, 5,8 подбора и 0,9 блок-шота за 21,5 минуты. Уайзмен реализовал 51,9% бросков с игры и 62,8% штрафных в первом сезоне в НБА.
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