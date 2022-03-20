Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» одолеть «Вашингтон»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 127:119.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Кристапс Порзингис – 27 очков. Кентавиус Колдуэлл-Поуп же заработал дабл-дабл (18 очков и 10 подборов). У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 38 очков и 10 подборов. На счету Расселла Уэстбрука дабл-дабл (22 очка и также 10 подборов).



В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Детройт Пистонс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 113:109.



Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, набравший 24 очка и 12 передач. Кевин Лав же заработал дабл-дабл (14 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Детройта» выступил Джерами Грант, у него 40 очков. Кейд Каннингем же заработал дабл-дабл (15 очков и 10 передач).



Также «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Милуоки Бакс» (138:119) и «Даллас Маверикс» уступил «Шарлотт Хорнетс» (108:129).

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