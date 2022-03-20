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Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» одолеть «Вашингтон»

Дабл-дабл Леброна Джеймса не помог «Лейкерс» одолеть «Вашингтон»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Вашингтоне (США), в котором на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Вашингтон Уизардс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Вашингтон» со счётом 127:119.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Кристапс Порзингис – 27 очков. Кентавиус Колдуэлл-Поуп же заработал дабл-дабл (18 очков и 10 подборов). У «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 38 очков и 10 подборов. На счету Расселла Уэстбрука дабл-дабл (22 очка и также 10 подборов).

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Детройт Пистонс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 113:109.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, набравший 24 очка и 12 передач. Кевин Лав же заработал дабл-дабл (14 очков и 10 подборов). Лучше всех у «Детройта» выступил Джерами Грант, у него 40 очков. Кейд Каннингем же заработал дабл-дабл (15 очков и 10 передач).

Также «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Милуоки Бакс» (138:119) и «Даллас Маверикс» уступил «Шарлотт Хорнетс» (108:129).

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НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
138 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 25, Эдвардс - 25, Расселл - 16, Принс - 14, Рид - 14, Ноуэлл - 10, Бисли - 9, Вандербилт - 9, Маклафлин - 7, Найт - 6, Беверли - 3, Больмаро, Лейман, Макдэниелс, Окоги, Райт
Милуоки Бакс: Коннотон - 15, Лопес - 15, Миддлтон - 15, Холидэй - 14, Аллен - 13, Картер - 11, Адетокунбо - 10, Мэттьюз - 9, Нвора - 8, Ибака - 5, Портис - 4, Wigginton, Адетокунбо, Бембри, Мамукелашвили, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
127 : 119
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Порзингис - 27, Колдуэлл-Поуп - 18, Авдия - 17, Гэффорд - 17, Саторански - 16, Кисперт - 13, Хатимура - 10, Нето - 5, Смит - 4, Schakel, Бил, Брайант, Гилл, Кузма, Кэри, Тодд, Уинстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 38, Уэстбрук - 22, Монк - 17, Энтони - 13, Джонсон - 12, Ривз - 9, Габриэль - 4, Брэдли - 2, Огастин - 2, Ариза, Бэйзмор, Джонс, Дэвис, Нанн, Ховард, Хортон-Такер, Эллингтон
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
129 : 108
Даллас Маверикс
Даллас
Шарлотт Хорнетс: Бриджес - 23, Вашингтон - 21, Розир - 18, Болл - 17, Убре - 17, Харрелл - 13, Томас - 11, Макдэниелс - 4, Мартин - 4, Пламли - 1, Букнайт, Джонс, Кулбока, Льюис, Ричардс, Тор, Хэйворд
Даллас Маверикс: Дончич - 37, Нтиликина - 12, Брансон - 10, Крисс - 10, Грин - 9, Клебер - 9, Финни-Смит - 8, Бёрк - 5, Браун - 4, Дав. Бертанс - 2, Пауэлл - 2, Wright, Баллок, Динвидди, Марьянович, Пинсон, Хардуэй-младший
НБА - регулярный чемпионат
20 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
113 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, Осман - 16, Стивенс - 15, Лав - 14, Мобли - 12, Окоро - 11, ЛеВерт - 9, Маркканен - 8, Гудвин - 3, Браун - 1, Аллен, Дэвис, Нембхард, Рондо, Секстон, Уиндлер, Уэйд
Детройт Пистонс: Грант - 40, Бей - 20, Каннингем - 15, Стюарт - 8, Джозеф - 6, Олиник - 6, Макгрудер - 5, Ливерс - 4, Ли - 3, Багли III - 2, Гарза, Джексон, Диалло, Пикетт, Смит, Хейз
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