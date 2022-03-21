Гобер — о критике со стороны Грина: это говорит о том, что он уважает меня

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер высказался по поводу критики со стороны форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, который не раз задевал француза в этом сезоне.
«Вы продолжаете упоминать меня в одном предложении с ним, мы не похожи… Я не говорю о нём. Когда я вижу его лично, он всегда очень мил и уважителен. Так что пока это остается неизменным. Многие ребята пытаются дискредитировать то, что я делаю каждый вечер, поставив под сомнение мою ценность как игрока. Но для себя я всегда буду воспринимать это как уважение. Если бы я был средним защитником, средним игроком, они бы не говорили обо мне. Я всегда буду воспринимать это как уважение», — приводит слова Гобера Fadeaway World.
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