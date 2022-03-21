ЦСКА предложил контракт главному тренеру АЕКа
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Московский ЦСКА предложил контракт греческому специалисту, главному тренеру АЕКа Стефаносу Дедасу, сообщает Eurohoops. По информации источника, московский клуб рассматривает Дедаса в качестве замены помощнику главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса Андреасу Пистиолису, возглавившему турецкий «Галатасарай».
Помимо АЕКа, в послужном списке Дедаса есть такие команды, как «Хапоэль», «Бахчешехир» и «Газиантеп». Кроме того, он работал помощником главного тренера в сборной Словении под руководством Юре Здовца.
Пистиолис работал помощником Итудиса в ЦСКА с 2014 года. Недавно стало известно, что он сменил на посту главного тренера «Галатасарая» Экрема Мемнуна.
Напомним, ЦСКА временно отстранён от участия в Евролиге в связи с ситуацией на Украине.
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