ЦСКА предложил контракт главному тренеру АЕКа

Московский ЦСКА предложил контракт греческому специалисту, главному тренеру АЕКа Стефаносу Дедасу, сообщает Eurohoops. По информации источника, московский клуб рассматривает Дедаса в качестве замены помощнику главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса Андреасу Пистиолису, возглавившему турецкий «Галатасарай».



Помимо АЕКа, в послужном списке Дедаса есть такие команды, как «Хапоэль», «Бахчешехир» и «Газиантеп». Кроме того, он работал помощником главного тренера в сборной Словении под руководством Юре Здовца.



Пистиолис работал помощником Итудиса в ЦСКА с 2014 года. Недавно стало известно, что он сменил на посту главного тренера «Галатасарая» Экрема Мемнуна.



Напомним, ЦСКА временно отстранён от участия в Евролиге в связи с ситуацией на Украине.