Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Чикаго»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 126:98.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо, который заработал дабл-дабл. На счету представителя Греции 25 очков и 17 подборов. У «Чикаго» выделился Никола Вучевич, на его счету 22 очка.

В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 127:115.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 30 очков и 14 подборов. Лучше всех у «Клипперс» выступил Теренс Мэнн, у него 24 очка.