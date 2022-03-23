Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Чикаго»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Чикаго Буллз». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 126:98.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо, который заработал дабл-дабл. На счету представителя Греции 25 очков и 17 подборов. У «Чикаго» выделился Никола Вучевич, на его счету 22 очка.
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 98
Чикаго Буллз
Чикаго
Милуоки Бакс: Холидэй - 27, Адетокунбо - 25, Коннотон - 14, Ибака - 11, Мэттьюз - 11, Аллен - 10, Лопес - 10, Картер - 7, Портис - 6, Нвора - 2, Хилл - 2, Адетокунбо - 1, Wigginton, Бембри, Мамукелашвили, Миддлтон
Чикаго Буллз: Вучевич - 22, Дерозан - 21, Лавин - 21, Досунму - 7, Уильямс - 6, Томпсон - 5, Уайт - 5, Браун - 4, Грин - 4, Карузо - 3, Hill, Болл, Брэдли, Джонс, Кук, Симонович, Томас
В параллельном матче в Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» провёл игру с «Лос-Анджелес Клипперс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 127:115.
Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 30 очков и 14 подборов. Лучше всех у «Клипперс» выступил Теренс Мэнн, у него 24 очка.
НБА - регулярный чемпионат
23 марта 2022, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
127 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 30, Гордон - 16, Грин - 16, Хиланд - 16, Моррис - 15, Риверс - 11, Бартон - 10, Казинс - 8, Форбс - 3, Грин - 2, Кампаццо, Маррей, Ннаджи, Портер, Рид, Ховард, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 24, Джексон - 14, Ковингтон - 14, Моррис - 14, Хартенштайн - 14, Батюм - 9, Кеннард - 8, Бостон - 6, Зубац - 6, Коффи - 6, Джордж, Леонард, Оджелей, Пауэлл, Престон, Скрабб, Худ
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