Форвард «Зенита» Карванен перешёл в «Автодор» на правах аренды

22-летний форвард «Зенита» Максим Карванен перешёл в саратовский «Автодор» на правах аренды до конца сезона-2021/2022.

С 2016 года уроженец Санкт-Петербурга Максим Карванен выступает в системе БК «Зенит». В 2020 году форвард присоединился к основной команде. В нынешнем сезоне игрок принял участие в четырёх встречах Единой лиги. 6 марта в матче с «Пармой» форвард впервые вышел на паркет в стартовой пятёрке сине-бело-голубых.

Напомним, вчера «Автодор» дома уступил «Парме» в Единой лиге со счётом 70:86. Сейчас команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице — 9 побед, 6 поражений. «Зенит» занимает третью строчку — 12 побед, 4 поражения.

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