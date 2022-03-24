Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Жальгирис» возглавит бывший тренер «Пармы»

«Жальгирис» возглавит бывший тренер «Пармы»
Комментарии

«Жальгирис» заключил многолетнее соглашение со специалистом Казисом Максвитисом. Литовец возглавит команду во время межсезонья-2022. Об этом сообщает портал Basket News.

Максвитис несколько лет работал в клубах Литвы. Под его руководством «Нептунас», где он провёл 5 сезонов, выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Литвы.

В июне 2019 года Максвитис возглавил «Парму», подписав контракт по схеме «1+1». Под его руководством «Парма» впервые боролась за место в плей-офф Единой лиги ВТБ, на момент приостановки чемпионата занимая 8 место.

27 февраля 2022 года, после завершения матча сборной Литвы и Боснии и Герцеговины Максвитис объявил, что в сложившихся обстоятельствах, связанными с ситуацией между Россией и Украиной, он не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу в «Парме».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022