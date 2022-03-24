«Жальгирис» возглавит бывший тренер «Пармы»

«Жальгирис» заключил многолетнее соглашение со специалистом Казисом Максвитисом. Литовец возглавит команду во время межсезонья-2022. Об этом сообщает портал Basket News.
Максвитис несколько лет работал в клубах Литвы. Под его руководством «Нептунас», где он провёл 5 сезонов, выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Литвы.
В июне 2019 года Максвитис возглавил «Парму», подписав контракт по схеме «1+1». Под его руководством «Парма» впервые боролась за место в плей-офф Единой лиги ВТБ, на момент приостановки чемпионата занимая 8 место.
27 февраля 2022 года, после завершения матча сборной Литвы и Боснии и Герцеговины Максвитис объявил, что в сложившихся обстоятельствах, связанными с ситуацией между Россией и Украиной, он не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу в «Парме».
- 24 марта 2022
-
13:59
-
12:44
-
11:44
-
10:46
-
09:29
-
07:54
-
05:15
-
04:28
-
00:33
- 23 марта 2022
-
23:56
-
22:38
-
20:57
-
20:07
-
19:02
-
18:04
-
16:47
-
15:34
-
14:19
-
13:28
-
12:49
-
11:37
-
10:38
-
09:28
-
08:31
-
07:29
-
05:17
- 22 марта 2022
-
23:59
-
22:26
-
21:21
-
19:51
-
19:09
-
18:00
-
17:46
-
16:35
-
15:57