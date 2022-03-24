«Жальгирис» возглавит бывший тренер «Пармы»

«Жальгирис» заключил многолетнее соглашение со специалистом Казисом Максвитисом. Литовец возглавит команду во время межсезонья-2022. Об этом сообщает портал Basket News.

Максвитис несколько лет работал в клубах Литвы. Под его руководством «Нептунас», где он провёл 5 сезонов, выигрывал серебряные и бронзовые медали чемпионата Литвы.



В июне 2019 года Максвитис возглавил «Парму», подписав контракт по схеме «1+1». Под его руководством «Парма» впервые боролась за место в плей-офф Единой лиги ВТБ, на момент приостановки чемпионата занимая 8 место.

27 февраля 2022 года, после завершения матча сборной Литвы и Боснии и Герцеговины Максвитис объявил, что в сложившихся обстоятельствах, связанными с ситуацией между Россией и Украиной, он не может вернуться в Пермь, чтобы продолжить работу в «Парме».