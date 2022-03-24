«Кто это, чёрт возьми, такой?» Шакил О’Нил рассказал о своей первой встрече с Яо Мином

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил рассказал о своих впечатлениях после первой встречи с Яо Мином.
«Мое первое впечатление о Яо было: «Кто это, чёрт возьми, такой?» Потому что он вышел и попытался совершить через него плавный бросок… блок. В следующем розыгрыше я использовал бросок с отклонением… блок. В следующий раз я попытался сделать данк… блок.
Первый парень, который заблокировал три моих броска подряд. Так что он определенно первый парень, который мне понравился, он изменил мою игру против него, и он также первый парень, который получил мяч, повернулся, посмотрел мне прямо в лицо и просто бросил через меня. Кто это, черт возьми, такой? Вот о чем я подумал, когда впервые встретился с Яо», — сказал О'Нил в эфире ESPN.
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