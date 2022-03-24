Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ришон Холмс обвиняется в домашнем насилии по отношению к сыну

Ришон Холмс обвиняется в домашнем насилии по отношению к сыну
Комментарии

Центровой «Сакраменто Кингз» Ришон Холмс пропускает концовку сезона-2021/2022 регулярного чемпионата НБА из-за судебного процесса с бывшей женой за права опеки над их 6-летним сыном, сообщает The Sacramento Bee.

Как сообщает источник, бывшая жена баскетболиста утверждает, что в феврале 2022 года Холмс «выместил злость» на своём сыне, ударив того по голове и вызвав кровотечение. Холмсу приказано держаться подальше от экс-супруги и сына до суда. В клубе подтвердили, что баскетболист обвиняется в домашнем насилии.

«Вся наша организация хотела бы выразить твёрдую позицию против любых форм насилия. Мы уважаем судебный процесс и будем внимательно следить за ситуацией», — гласит заявление клуба.

При этом баскетболист отвергает все обвинения.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022