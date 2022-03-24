Ришон Холмс обвиняется в домашнем насилии по отношению к сыну
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Центровой «Сакраменто Кингз» Ришон Холмс пропускает концовку сезона-2021/2022 регулярного чемпионата НБА из-за судебного процесса с бывшей женой за права опеки над их 6-летним сыном, сообщает The Sacramento Bee.
Как сообщает источник, бывшая жена баскетболиста утверждает, что в феврале 2022 года Холмс «выместил злость» на своём сыне, ударив того по голове и вызвав кровотечение. Холмсу приказано держаться подальше от экс-супруги и сына до суда. В клубе подтвердили, что баскетболист обвиняется в домашнем насилии.
«Вся наша организация хотела бы выразить твёрдую позицию против любых форм насилия. Мы уважаем судебный процесс и будем внимательно следить за ситуацией», — гласит заявление клуба.
При этом баскетболист отвергает все обвинения.
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