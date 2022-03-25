39 очков Лавина не помогли «Чикаго» победить «Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан Пеликанс» на своём стадионе «Смути Кинг-центр» играл с «Чикаго Буллз». «Пеликанс» выиграл со счётом 126:109.



Самым результативным игроков встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, на его счету 39 очков, 3 подбора и 3 передачи. У «Нью-Орлеан» лучшим по результативности стал Девонте Грэм — 30 очков, 2 подбора и передачи.

В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на стадионе «Фасерв-форум» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу одержали хозяева 114:102.

У «Бакс» больше всех очков набрал разыгрывающий Джру Холидей — 24. Защивтник «Уизардс» Иш Смит первый в рейтинге своей команды по результативности в этой игре, у него 17 очков.

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