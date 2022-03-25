39 очков Лавина не помогли «Чикаго» победить «Нью-Орлеан»
Поделиться
«Нью-Орлеан Пеликанс» на своём стадионе «Смути Кинг-центр» играл с «Чикаго Буллз». «Пеликанс» выиграл со счётом 126:109.
Самым результативным игроков встречи стал защитник «Буллз» Зак Лавин, на его счету 39 очков, 3 подбора и 3 передачи. У «Нью-Орлеан» лучшим по результативности стал Девонте Грэм — 30 очков, 2 подбора и передачи.
В параллельном матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на стадионе «Фасерв-форум» принимал «Вашингтон Уизардс». Победу одержали хозяева 114:102.
У «Бакс» больше всех очков набрал разыгрывающий Джру Холидей — 24. Защивтник «Уизардс» Иш Смит первый в рейтинге своей команды по результативности в этой игре, у него 17 очков.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Новость по темеДабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» победить «Чикаго»
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
126 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Орлеан Пеликанс: Грэм - 30, Макколлум - 25, Валанчюнас - 16, Альварадо - 15, Нэнс - 9, Джонс - 7, Мёрфи - 7, Хэйс - 6, Эрнангомес - 6, Маршалл - 5, Ингрэм, Кларк, Льюис, Снелл, Темпл, Уильямсон, Уоллес
Чикаго Буллз: Лавин - 39, Уайт - 23, Вучевич - 16, Карузо - 11, Грин - 5, Досунму - 4, Томпсон - 4, Браун - 3, Джонс - 2, Уильямс - 2, Hill, Болл, Брэдли, Дерозан, Кук, Симонович, Томас
НБА - регулярный чемпионат
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
114 : 102
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Милуоки Бакс: Холидэй - 24, Аллен - 21, Коннотон - 16, Лопес - 13, Ибака - 11, Портис - 11, Хилл - 10, Картер - 8, Wigginton, Адетокунбо, Адетокунбо, Бембри, Мамукелашвили, Миддлтон, Мэттьюз, Нвора
Вашингтон Уизардс: Смит - 17, Колдуэлл-Поуп - 16, Порзингис - 16, Авдия - 12, Хатимура - 10, Гилл - 9, Нето - 9, Гэффорд - 6, Кисперт - 5, Саторански - 2, Schakel, Бил, Брайант, Кузма, Кэри, Тодд, Уинстон
Комментарии
- 25 марта 2022
-
06:06
-
05:42
-
00:59
-
00:06
- 24 марта 2022
-
22:43
-
21:50
-
20:48
-
19:55
-
18:59
-
17:55
-
16:52
-
15:09
-
13:59
-
12:44
-
11:44
-
10:46
-
09:29
-
07:54
-
05:15
-
04:28
-
00:33
- 23 марта 2022
-
23:56
-
22:38
-
20:57
-
20:07
-
19:02
-
18:04
-
16:47
-
15:34
-
14:19
-
13:28
-
12:49
-
11:37
-
10:38
-
09:28
Партнерский контент