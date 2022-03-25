«Монако» обыграл «Басконию» в Евролиге

Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Монако» играл с испанской «Басконией». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 78:68 (18:19, 24:13, 19:17, 17:19) в пользу хозяев паркета.
Самым результативным в составе победителей стал Уильям Томас, записавший на свой счёт 14 очков. Лучшую результативность в составе испанского клуба продемонстрировал американский форвард Алек Питерс, на счету которого 15 очков.
В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Монако» сыграет на выезде с итальянской «Олимпией Милан». Встреча состоится 31 марта и начнётся в 21:45 мск. «Баскония» 1 апреля дома сыграет с «Жальгирисом». Начало — в 21:30 мск.
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