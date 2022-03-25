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«Монако» обыграл «Басконию» в Евролиге

«Монако» обыграл «Басконию» в Евролиге
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Закончился матч 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором «Монако» играл с испанской «Басконией». Встреча прошла на стадионе «Луи II» в Монако и завершилась со счётом 78:68 (18:19, 24:13, 19:17, 17:19) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным в составе победителей стал Уильям Томас, записавший на свой счёт 14 очков. Лучшую результативность в составе испанского клуба продемонстрировал американский форвард Алек Питерс, на счету которого 15 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата Евролиги «Монако» сыграет на выезде с итальянской «Олимпией Милан». Встреча состоится 31 марта и начнётся в 21:45 мск. «Баскония» 1 апреля дома сыграет с «Жальгирисом». Начало — в 21:30 мск.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 32-й тур
25 марта 2022, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
4-я четверть
78 : 68
Баскония
Витория, Испания
Монако: Томас - 16, Бэйкон - 14, Диалло - 10, Холл - 10, Джеймс - 9, Ли - 7, Мотеюнас - 7, Вестерманн - 5, Бутсиэль, Демаис-Баллу, Мотум, Уаттара
Баскония: Грейнджер - 13, Питерс - 11, Болдуин - 8, Фонтеккио - 8, Костелло - 6, Эноч - 6, Маринкович - 5, Седекерскис - 4, Гедрайтис - 1, Баррера, Куруцс, Райэсте
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