«Нью-Йорк» не заинтересован в приобретении Расселла Уэстбрука

Руководство «Нью-Йорк Никс» не заинтересовано в приобретении защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука, сообщает инсайдер Марк Стейн. Как сообщает источник, команда из Нью-Йорка отвергла эту идею перед дедлайном на обмены. Руководство клуба рассчитывает полностью сохранить основу команды и делать лишь одиночные приобретения в будущем.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Уэстбрук принял участие в 72 матчах, в которых в среднем набирал 18,2 очка, совершал 7,5 подбора и отдавал 7,2 передачи.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 126:121. Уэстбрук набрал 24 очка. Из-за травмы колена матч пропускал звёздный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс.