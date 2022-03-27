УНИКС и «Зенит» определились с новыми капитанами после отъезда легионеров
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Тяжёлый форвард Андрей Воронцевич назначен новым капитаном УНИКСа после отъезда Джона Брауна. Новый капитан «Зенита» — Андрей Зубков (был Матеуш Понитка). Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Воронцевич набирает 7,6 очков, 4 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру. Зубков проводит свой третий сезон в клубе, набирая 4,8 очка и 3,4 подбора в среднем за матч.
В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт 31 марта и начнётся в 19:30 мск. УНИКС 10 апреля примет «Парму».
Напомним, сегодня «Зенит» на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ.
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Новость по теме«Зенит» на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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