УНИКС и «Зенит» определились с новыми капитанами после отъезда легионеров

Тяжёлый форвард Андрей Воронцевич назначен новым капитаном УНИКСа после отъезда Джона Брауна. Новый капитан «Зенита» — Андрей Зубков (был Матеуш Понитка). Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Воронцевич набирает 7,6 очков, 4 подбора и 3,1 передачи в среднем за игру. Зубков проводит свой третий сезон в клубе, набирая 4,8 очка и 3,4 подбора в среднем за матч.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт 31 марта и начнётся в 19:30 мск. УНИКС 10 апреля примет «Парму».

Напомним, сегодня «Зенит» на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ.

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