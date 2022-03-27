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«Зенит» на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» на выезде разгромил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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«Зенит» добился уверенной победы в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Соперником клуба из Санкт-Петербурга была «Астана» из Казахстана. Встреча завершилась со счётом 94:60 (25:15, 23:19, 23:12, 23:14) в пользу российского клуба.

Баскетболисты «Зенита» захватили инициативу уже в первой четвери и в дальнейшем не позволяли соперникам приблизиться к себе в счёте, лишь увеличивая преимущество.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» на выезде сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча пройдёт 31 марта и начнётся в 19:30 мск. «Астана» 30 марта проведёт выездной матч с клубом «Локомотив-Кубань». Начало — в 18:00 мск.

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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
60 : 94
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Астана: Айткали, Бажин, Балашов, Гаврилов, Кэмпбелл, Литвиненко, Марчук, Мурзагалиев, Пан, Спенсер, Тихоненко, Щербак
Зенит: Бэрон, Захаров, Зубков, Карасёв, Карвер, Картер, Лойд, Мики, Моня, Пойтресс, Фридзон
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