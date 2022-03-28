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«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Детройт»

«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Детройт»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором «Детройт Пистонс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Счёт встречи — 104:102 в пользу гостей. Самым результативным игроком стал Марвин Багли, который записал на свой счёт 24 очка.

Гости уже в первой четверти обеспечили себе преимущество в 12 очков. «Детройт» несколько раз сравнивал счёт, но так и не смог выйти в лидеры.

После 75 игр «Нью-Йорк» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции — 33 победы, 42 поражения. «Детройт» идёт последним — 20 побед, 55 поражений. Лидирует «Филадельфия Сиксерс» — 46 побед, 27 поражений.

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НБА - регулярный чемпионат
27 марта 2022, воскресенье. 22:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
102 : 104
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Багли III - 27, Каннингем - 18, Бей - 14, Стюарт - 10, Key - 9, Джозеф - 9, Джексон - 7, Хейз - 6, Олиник - 2, Гарза, Грант, Диалло, Ли, Ливерс, Макгрудер, Пикетт, Смит
Нью-Йорк Никс: Барретт - 21, Рэндл - 20, Бёркс - 18, Куикли - 18, Фурнье - 11, Топпин - 10, Робинсон - 4, Симс - 2, Hunt, Арчидиаконоу, Гибсон, Гримс, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Уокер
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