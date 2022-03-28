«Нью-Йорк» на выезде обыграл «Детройт»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, в котором «Детройт Пистонс» принимал на своей площадке «Нью-Йорк Никс». Счёт встречи — 104:102 в пользу гостей. Самым результативным игроком стал Марвин Багли, который записал на свой счёт 24 очка.

Гости уже в первой четверти обеспечили себе преимущество в 12 очков. «Детройт» несколько раз сравнивал счёт, но так и не смог выйти в лидеры.

После 75 игр «Нью-Йорк» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции — 33 победы, 42 поражения. «Детройт» идёт последним — 20 побед, 55 поражений. Лидирует «Филадельфия Сиксерс» — 46 побед, 27 поражений.

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