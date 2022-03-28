Польская «Зелёна-Гура» официально вышла из состава участников Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.



«Единая лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от польской «Зелёна-Гуры» о том, что клуб принял решение выйти из состава участников чемпионата.



По регламенту лиги все результаты матчей с участием «Зелёна-Гуры» аннулируются, а предусмотренные в календаре игры не состоятся», — гласит сообщение пресс-службы Единой лиги ВТБ.



После 13 сыгранных матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 польский клуб занимал последнее, 12-е место в чемпионате, имея в своём активе 2 победы и 11 поражений.



«Зелёна-Гура» проводила свой третий сезон в Единой лиге ВТБ. Лучший результат польская команда показала в чемпионате-2020/2021, когда с результатом 13 побед и 11 поражений заняла 6-е место в регулярном сезоне.

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