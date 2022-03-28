Польская «Зелёна-Гура» официально вышла из состава участников Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.
«Единая лига ВТБ получила официальное письмо-заявление от польской «Зелёна-Гуры» о том, что клуб принял решение выйти из состава участников чемпионата.
По регламенту лиги все результаты матчей с участием «Зелёна-Гуры» аннулируются, а предусмотренные в календаре игры не состоятся», — гласит сообщение пресс-службы Единой лиги ВТБ.
После 13 сыгранных матчей регулярного чемпионата сезона-2021/2022 польский клуб занимал последнее, 12-е место в чемпионате, имея в своём активе 2 победы и 11 поражений.
«Зелёна-Гура» проводила свой третий сезон в Единой лиге ВТБ. Лучший результат польская команда показала в чемпионате-2020/2021, когда с результатом 13 побед и 11 поражений заняла 6-е место в регулярном сезоне.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
21:06
-
20:41
-
20:06
-
18:53
-
18:01
-
16:16
-
15:02
-
13:52
-
12:57
-
11:55
-
10:55
-
09:44
-
05:29
-
04:32
-
03:39
-
00:56
- 27 марта 2022
-
22:59
-
21:58
-
20:52
-
20:14
-
19:00
-
17:56
-
16:52
-
16:03
-
15:23
-
14:37
-
13:39
-
13:34
-
12:24
-
11:39
-
11:17
-
10:12
-
09:47
-
06:05
-
00:45