Единая лига ВТБ утвердила сроки проведения и формат плей-офф сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт турнира.
Плей-офф стартует 22 апреля и закончится не позднее 5 июня. Преимущество домашней площадки на всех стадиях плей-офф получат команды с более высоким номером классификации по итогам регулярного чемпионата.
Четвертьфинальные и полуфинальные серии пройдут до 3 побед в формате 2-2-1.
Команды, занявшие более высокое место в регулярном сезоне, получат преимущество площадки и право провести первый, второй и, если понадобится, пятый матч на своём паркете. Третья и, если понадобится, четвёртая игра серии пройдут на площадке команды, занявшей более низкое место в регулярном сезоне.
Финальная серия пройдёт до 4 побед в формате 2-2-1-1-1. Первые два матча и, если понадобятся, пятая и седьмая игры серии состоятся на площадке команды, занявшей более высокое место в регулярном сезоне.
Кроме того, впервые в истории Единой лиги ВТБ состоится серия за 3-е место. Она пройдёт до 3 побед в формате 2-2-1 по аналогии с четвертьфинальными и полуфинальными сериями.
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