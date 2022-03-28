Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на домашней площадке принимал «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:72.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, набравший 26 очков. Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. В составе гостей 20 очков на свой счёт записал Михаил Кулагин.

ЦСКА одержал 13-ю победу в 15 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает первое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с четырьмя победами и восемью поражениями идёт на седьмой позиции.

ЦСКа в следующем матче на выезде сыграет с «Астаной», встреча состоится 10 апреля. «Нижний Новгород» 31 марта сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
28 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
80 : 72
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
ЦСКА: Антонов, Евсеев, Ивлев, Карпенко, Клайберн, Курбанов, Лопатин, Милутинов, Ухов, Уэйр, Хоменко, Швед
Нижний Новгород: Алексеев, Антипов, Бабурин, Ганькевич, Карданахишвили, М. Кулагин, Платонов, Стребков, Торопов, Хвостов, Чадов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022