ЦСКА обыграл «Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором московский ЦСКА на домашней площадке принимал «Нижний Новгород». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 80:72.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал Алексей Швед, набравший 26 очков. Никола Милутинов оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. В составе гостей 20 очков на свой счёт записал Михаил Кулагин.
ЦСКА одержал 13-ю победу в 15 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает первое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с четырьмя победами и восемью поражениями идёт на седьмой позиции.
ЦСКа в следующем матче на выезде сыграет с «Астаной», встреча состоится 10 апреля. «Нижний Новгород» 31 марта сыграет с санкт-петербургским «Зенитом».
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