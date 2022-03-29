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37 очков Дерозана не помогли «Чикаго» одолеть «Нью-Йорк»

37 очков Дерозана не помогли «Чикаго» одолеть «Нью-Йорк»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Чикаго Буллз». Победу в нём одержал «Нью-Йорк» со счётом 109:104.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Ар Джей Барретт, который набрал 28 очков. Также дабл-дабл на счету у Митчелла Робинсона (16 очков и 12 подборов). У «Чикаго» выделился Демар Дерозан, на его счету 37 очков. Никола Вучевич заработал дабл-дабл (16 очков и 13 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
109 : 104
Чикаго Буллз
Чикаго
Нью-Йорк Никс: Барретт - 28, Бёркс - 27, Топпин - 17, Робинсон - 16, Куикли - 8, Рэндл - 5, Фурнье - 5, Макбрайд - 3, Hunt, Арчидиаконоу, Гибсон, Гримс, Ноэль, Реддиш, Роуз, Симс, Уокер
Чикаго Буллз: Дерозан - 37, Лавин - 27, Вучевич - 16, Досунму - 10, Уайт - 6, Грин - 3, Карузо - 3, Томпсон - 2, Hill, Болл, Браун, Брэдли, Джонс, Кук, Симонович, Томас, Уильямс

В параллельном матче в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» провёл игру с «Бостон Селтикс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 115:112.

Самым результативным игроком у «Торонто» стал Паскаль Сиакам, набравший 40 очков и 13 подборов. Лучше всех у «Бостона» выступил Маркус Смарт, у него 28 очков и 10 подборов. А вот Даниэль Тайс заработал дабл-дабл (13 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
29 марта 2022, вторник. 02:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
115 : 112
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 40, Ануноби - 14, Ванвлит - 14, Трент-мл. - 12, Янг - 12, Барнс - 10, Ачиува - 7, Буше - 6, Берч, Бонга, Брукс, Бэнтон, Ватанабэ, Джонсон, Михайлюк, Флинн, Шампани
Бостон Селтикс: Смарт - 28, Уильямс - 17, Уайт - 15, Несмит - 13, Тайс - 13, Притчард - 10, Хозер - 10, Корнет - 6, Ryan, Браун, Морган, Стаускас, Тейтум, Томас, Уильямс, Фиттс, Хорфорд
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