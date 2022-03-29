37 очков Дерозана не помогли «Чикаго» одолеть «Нью-Йорк»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Нью-Йорке (США), в котором на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» принимал «Чикаго Буллз». Победу в нём одержал «Нью-Йорк» со счётом 109:104.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Ар Джей Барретт, который набрал 28 очков. Также дабл-дабл на счету у Митчелла Робинсона (16 очков и 12 подборов). У «Чикаго» выделился Демар Дерозан, на его счету 37 очков. Никола Вучевич заработал дабл-дабл (16 очков и 13 подборов).
В параллельном матче в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Рэпторс» провёл игру с «Бостон Селтикс». Победу в этом матче одержали хозяева в овертайме со счётом 115:112.
Самым результативным игроком у «Торонто» стал Паскаль Сиакам, набравший 40 очков и 13 подборов. Лучше всех у «Бостона» выступил Маркус Смарт, у него 28 очков и 10 подборов. А вот Даниэль Тайс заработал дабл-дабл (13 очков и 10 подборов).
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