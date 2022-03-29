«Маккаби» на выезде обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Панатинаикос» принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 95:83 (23:26, 32:20, 15:12, 25:25) в пользу израильской команды.
Встреча началась с упорной борьбы, в результате которой ни один из соперников не мог уйти в значительный отрыв. Рывок гости сумели совершить в концовке второй четверти, что позволило им оторваться в счёте на девять очков. Третья десятиминутка также осталась за игроками «Маккаби», которые в итоге довели матч до победы.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Деррик Уильямс. В его активе 17 очков. У «Панатинаикоса» чаще других отличался Неманья Недович (21 очко).
После 25 туров «Маккаби» занимает шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, «Панатинаикос» — на 15-й позиции.
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