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«Маккаби» на выезде обыграл «Панатинаикос» в Евролиге

«Маккаби» на выезде обыграл «Панатинаикос» в Евролиге
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Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Панатинаикос» принимал «Маккаби» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 95:83 (23:26, 32:20, 15:12, 25:25) в пользу израильской команды.

Встреча началась с упорной борьбы, в результате которой ни один из соперников не мог уйти в значительный отрыв. Рывок гости сумели совершить в концовке второй четверти, что позволило им оторваться в счёте на девять очков. Третья десятиминутка также осталась за игроками «Маккаби», которые в итоге довели матч до победы.

Самым результативным в составе победителей стал форвард Деррик Уильямс. В его активе 17 очков. У «Панатинаикоса» чаще других отличался Неманья Недович (21 очко).

После 25 туров «Маккаби» занимает шестое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги, «Панатинаикос» — на 15-й позиции.

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Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
83 : 95
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Панатинаикос: Недович - 21, Папапетру - 17, Макон - 13, Манцукас - 11, Каселакис - 8, Папаяннис - 6, Эванс - 3, Каввадас - 2, Сент-Рос - 2, Уайт
Маккаби Тель-Авив: Деррик Уильямс - 17, Рейнольдс - 16, Нанналли - 15, Жижич - 13, Эванс - 11, Зив - 9, Уилбекин - 9, ДиБартоломео - 5, Блайзер, Калояро, Коэн, Соркин
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